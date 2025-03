Bundesliga-Star bewirbt sich für Dschungelcamp!

RB Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl hat einen ganz besonderen Plan für die Zeit nach seiner Karriere. Der 34-Jährige will ins Dschungelcamp der RTL -Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, wie er jetzt im Bild -Podcast Phrasenmäher verriet.

„Ich schaue das seit 20 Jahren. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt: ‚Irgendwann will ich da auch mal rein‘. Sie hat dann gesagt, du hast einen Vogel“, erzählte Kampl. Seit 2004 läuft die erfolgreiche Reality-Show, deren begeisterter Fan der gebürtige Solinger ist. Doch nur zuschauen reicht ihm nicht.

Ekelprüfungen, Mutproben im Dschungel, Lästereien und Diskussionen am Lagerfeuer will Kampl offenbar am eigenen Leib erfahren. Eine Ankündigung, die bei Teamkollege Lukas Klostermann gut ankommt. „Ich würde sogar für ihn anrufen. Ich muss sagen, das würde ich echt gerne sehen. Es würde mich interessieren, wie er sich dort schlägt“, sagte der Abwehrspieler.