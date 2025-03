BVB: Gefangen in der Warteschleife

Einer, der nach wie vor an ihn glaubt, ist sein früherer Trainer Domenico Tedesco. Und der muss es wissen. Im September 2024 debütierte Duranville unter dem ehemaligen Schalker in der belgischen Nationalmannschaft und sorgte direkt für Furore.

Tedesco schwärmt von BVB-Juwel Duranville

„Er war damals das erste Mal bei uns dabei und hatte im Training schon gezeigt, wozu er fähig ist. Gegen Israel und Italien kam Julien dann zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er sofort zeigte, was ihn ausmacht. Julien hat einen explosiven Antritt und sucht immer mutig das Eins-gegen-Eins“, schwärmte Tedesco bei SPORT1 .

In seinem zweiten und bislang letzten Länderspiel für die „Roten Teufel“ gelang Duranville wenige Minuten nach seiner Einwechslung fast ein Traumtor, als er den Ball im höchsten Tempo eroberte, seinen Gegenspieler per Hackentrick vernaschte, am Ende aber nur das Außennetz traf.