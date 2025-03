Darum spielt der FC Bayern mit Trauerflor

Der FC Bayern erinnerte vor dem Anpfiff der Bundesligapartie gegen den FC St. Pauli ( JETZT im LIVETICKER ) an seinen Ehrenpräsidenten Dr. Fritz Scherer . Der langjährige Präsident und Vorgänger Franz Beckenbauers war am 14. März im Alter von 85 Jahren verstorben.

Zu seinen Ehren versammelten sich die Spieler beider Mannschaften am Mittelkreis und legten eine Schweigeminute ein. Die Bayern liefen zudem mit einem Trauerflor auf.

Auf der Südkurve würdigten die Bayern-Fans mit einer Choreo Scherers Verdienste. „Präsident, Wegbereiter, Wegbegleiter - Ruhe in Frieden, Dr. Fritz Scherer“, stand in weißen Lettern auf einem schwarzen Banner, dazu hielten die Fans ein Konterfei Scherers in die Höhe.