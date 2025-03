Erstaunliche Schiri-Enthüllung: "Halt mir mal den Baumgart vom Leib"

Ein seltener Einblick in den Arbeitsalltag der Bundesliga-Schiedsrichter im VAR-Keller hat eine ebenso brisante wie kuriose Wortmeldung ans Licht gebracht.

„Guido, halt mir mal bitte den Baumgart vom Leib“, rief Willenborg in sein Mikrofon. Die Aussage ging in Richtung seines Linienrichters Guido Kleve, wie die FAZ, die den VAR-Keller in Köln besucht hatte, berichtet.