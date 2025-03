FC Bayern: Diesen Rat gibt Matthäus Müller

Lothar Matthäus hat eine Idee, wie es mit Thomas Müller weitergehen könnte, sollte sein im Sommer auslaufender Vertrag beim FC Bayern tatsächlich nicht verlängert werden. „Ich muss ihm keinen Rat geben, er ist lange genug dabei, aber ich habe es schon vor zwei Monaten gesagt: In den USA gibt es Möglichkeiten, nicht nur als Spieler und Gesicht der MLS, sondern auch mit Blick auf die WM im kommenden Jahr“, schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

„Als Gesicht des deutschen Fußballs der vergangenen 15 Jahre könnte er dort die Werbetrommel rühren. Es wäre eine interessante Erfahrung für ihn und er müsste die Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen“, so Matthäus weiter. Viele Spieler wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Marco Reus oder auch er selbst hätten es vorgemacht und diesen Weg eingeschlagen. „Warum also nicht?“, fragte der 64-Jährige.