Thomas Müller: Mini-Verlängerung beim FC Bayern für die Klub-WM?

Die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern ist ungewiss. Doch trotz seines auslaufenden Vertrags könnte der 35-Jährige an der Klub-WM teilnehmen.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sollen der Klub und die Spielerseite in den kommenden Tagen verschiedene Szenarien besprechen, darunter eine Mini-Vertragsverlängerung des 35-Jährigen. Auch die Bild schreibt über die Möglichkeit eines solchen Deals.

Hintergrund: Müllers aktueller Vertrag beim FC Bayern endet zum 30. Juni und damit mitten während der Klub-WM, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfindet.

Bayern-Minus ohne Klub-WM?

Wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen bereits in der vergangenen Woche erklärte, gibt es aufgrund der Klub-WM ein spezielles zeitliches Fenster , „wo man Verträge unter bestimmten Voraussetzungen verlängern kann“.

Damit sprach Dreesen das von der FIFA neu eingeführte Zeitfenster vom 27. Juni bis 3. Juli an, in dem laut Weltverband „im Rahmen bestimmter Einschränkungen“ Spieler, deren Verträge auslaufen, ersetzt werden können.

Müller könnte für die Dauer der Klub-WM verlängern

Sollten die Bayern also tatsächlich entscheiden, Müller keinen neuen Vertrag für die kommende Saison anzubieten, bestünde so die Möglichkeit für den Offensivspieler, dennoch an der Klub-WM teilzunehmen. Gleiches gilt für Leroy Sané, dessen Vertrag ebenfalls zum Ende der Spielzeit ausläuft.