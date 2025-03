FC Bayern: Droht Neuer längere Pause?

Droht Bayern-Keeper Manuel Neuer tatsächlich ein längerer Ausfall? Nachdem der deutsche Rekordmeister am Samstag bekannt gegeben hatte, dass der 38-Jährige auf seinem Weg zum Comeback „in den kommenden Tagen erneut eine Trainingspause einlegen“ müsse , mehren sich die Berichte, wonach Neuer den Bayern deutlich länger fehle.

Laut kicker zog sich der ehemalige DFB-Torwart sogar einen weiteren Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, verpasst demnach die beiden anstehenden Bundesliga-Spiele gegen den FC St. Pauli (29. März) und beim FC Augsburg (4. April).

Ob Neuer im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand (8. April) auflaufen kann, soll ebenso ungewiss sein. Auch die Bild hatte am Samstag von der drohenden Ausfallzeit berichtet.

Urbig ersetzt Neuer

Der Bayern-Star hatte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) einen Muskelfaserriss erlitten, wurde seitdem von Jonas Urbig ersetzt. Am vergangenen Mittwoch trainierte er erstmals wieder mit dem Ball, stand am Donnerstag auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.