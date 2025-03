FC Bayern: Eberl verrät Details zur Kimmich-Verlängerung

„Es ging sehr, sehr viel und sehr lange um die Perspektive. Jo spielt jetzt seit zehn Jahren bei Bayern und wollte wissen, ob wir in den nächsten Jahren konkurrenzfähig und wettbewerbsfähig sind, um wieder um die Meisterschaft und die Champions League mitzuspielen. Wir haben mit ihm immer sehr transparent kommuniziert“, sagte Eberl auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Die finanzielle Frage sei dagegen „relativ einfach und transparent“ gewesen: „Es war nicht so, dass Josh gesagt hat: ‚Ich muss das verdienen, ich will das noch haben.‘ Ich muss ehrlich sagen, das waren die kürzesten Teile der Gespräche.“

Eberl lobt Kimmich: „Sehr mannhaft“

Dabei richtete der 51-Jährige sein Wort direkt an die anwesenden Journalisten: „Ich weiß nicht, aber Sie haben vielleicht auch Vertragsverhandlungen mit Ihrem CEO. Dann setzt man sich hin und sagt: ‚Ich stelle mir eine Summe X vor.‘ Und er entgegnet: ‚Sie sind wahnsinnig, das ist viel zu viel.‘“

Kompany: „Ich bin froh“

Auch Trainer Vincent Kompany zeigte seine Freude über Kimmichs Verlängerung: „Ich bin immer glücklich, wenn es nur um Fußball geht. Eine Diskussion ist damit vorbei und es geht nur um Fußball, das ist eine Idealsituation. Wichtig ist, was die Spieler im Training, in der Kabine und am Wochenende leisten. Jo hat es sehr gut gemacht. Ich bin froh für Jo und den Verein“, sagte der Belgier.