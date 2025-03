Kommentar zum Kimmich-Deal: Manche Dinge sollte man jetzt aufarbeiten

Der Rekordmeister behält einen wichtigen Führungsspieler in seinen Reihen, der obendrein DFB-Kapitän ist. Und Kimmich selbst hat jetzt die Chance, zu seiner bayerischen Legende zu werden. Die Spielführerbinde winkt ihm auch in München und hier kann er auch in Zukunft um Titel mitspielen - auch in der Champions League, was bei anderen Klubs nicht selbstverständlich gewesen wäre.