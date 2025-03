FC Bayern: Guardiola-Streit "hat mich tief getroffen"

Über 40 Jahre war Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt als Teamarzt für den FC Bayern tätig . Ein am Ende eskalierter Konflikt mit Pep Guardiola hat sich dem Kult-Doc dabei nachhaltig ins Gedächtnis gebrannt.

„Der fürchterliche Eklat in Porto hat mich tief getroffen. Von der anwesenden Vereinsführung hätte ich mir aufgrund meiner Verdienste Rückendeckung erwartet. Ich hätte Schuld an der Niederlage, lautete der Vorwurf. Das ist doch absurd! Das konnte ich nicht akzeptieren“, stellte Müller-Wohlfahrt in einem Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz klar.