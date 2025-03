FC Bayern: Notarzt-Einsatz in der Allianz Arena

Offenbar befand ich im Gästeblock der Bochumer eine Person, die Hilfe benötigte. Stadionsprecher Stephan Lehmann sagte in der 41. Minute über die Lautsprecher: „Es ist einfach so, dass wir momentan im Stadion einen Notarzt-Einsatz haben. Und aus Rücksicht darauf jetzt eben kein direkter Support. Danke für Ihr Verständnis.“ Ähnliches postete der Rekordmeister via X (vormals Twitter).