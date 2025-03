"Respektlose" Aktion von Leroy Sané sagt für Effenberg viel aus

Stefan Effenberg reagiert im Doppelpass auf eine in den Sozialen Medien viel beachtete Szene aus dem Bayern-Spiel. Der SPORT1-Experte gibt sich bei dem Aufreger um Leroy Sané deutlich.

Der vierte Offizielle Tom Bauer war Sané bei dessen Auswechslung in die Quere gekommen. Als sich Sané der Seitenauslinie näherte, hob der unmittelbar vor ihm stehende Referee den Arm.

Effenberg: „Das siehst du bei Sané auch“

„Respektlos. Er hätte ja auch andersrum gehen können“, befand Effenberg im STAHLWERK Doppelpass . Der einstige Bayern-Star sah in dem Vorfall eine Szene, die symbolisch für die aktuelle Gemütslage Sanés stehe.

„Vielleicht nicht nur in dem Spiel, vielleicht mit seiner ganzen Situation”, erklärte Effenberg: „Man sieht bei Spielern ganz oft an der Körpersprache, ob sie sich wohlfühlen. Und das siehst du bei Sané auch. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Spiel zu tun, sondern mit seiner Gesamtsituation.“