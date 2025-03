Eberl ordnet Sané-Lage ein

Der Vertrag von Leroy Sané läuft in diesem Sommer aus. Max Eberl ordnet die Situation des Flügelspielers ein.

Die Entscheidung, ob Sané auch in der kommenden Saison in München spielt, hängt dabei auch davon ab, wie es mit der Zukunft der potenziellen Verkaufskandidaten Kingsley Coman und Serge Gnabry aussieht. Durch einen Verkauf von zumindest einem der beiden könnten sich die Bayern viel Gehalt einsparen. Das würde wiederum Platz für einen neuen Vertrag für den 29-Jährigen machen.

Eberl steht vor vielen Fragezeichen

Ein kompliziertes Vertragspuzzle für Eberl: ″Am Ende versuchen wir, Entscheidungen im Rahmen der eben genannten Punkte zu treffen. Dann muss besprochen werden: Welche Verträge verlängern wir, und wie passt es in die Gesamtkonstellation?"

In den nächsten Wochen ist zu erwarten, dass Schwung in den Vertragspoker von Sané kommt. Zwar sei Eberl bekanntlich kein Fan von Deadlines, für seine Planungssicherheit im Sommer wäre Klarheit in der Causa Sané aber sicher wichtig.