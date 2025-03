FC Bayern: Rummenigge schwärmt von "speziellem" Transfer

Javi Martínez wechselt 2012 zum FC Bayern. Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an die Anfangszeit mit dem Spanier.

Javi Martínez wechselt 2012 zum FC Bayern. Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an die Anfangszeit mit dem Spanier.

Javi Martínez kam 2012 von Athletic Bilbao zum FC Bayern und reifte zu einem der wichtigsten Spieler auf dem Weg zum Triple. Doch das war nicht von Anfang an klar, wie der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verriet: „Das war schon eine spezielle Geschichte.“

„Einmal bin ich nach einem Spiel runter in die Kabine und habe Jupp gefragt, ob irgendwas mit Javi Martínez sei“, erinnerte sich der 69-Jährige in einem Interview mit der AZ : „Jupp meinte nur: ‚Er ist noch nicht topfit. Ihr müsst mir schon vertrauen, den kriege ich auf das Niveau, auf dem wir ihn haben wollen‘.“

Der Grund für seinen Besuch in der Kabine? Der Spanier spielte in den ersten Wochen „immer nur so 15 Minuten“ und schließlich ließen sich die Bayern diesen Transfer 40 Millionen Euro kosten. Zum damaligen Zeitpunkt immerhin der Rekord-Einkauf der Bundesliga.