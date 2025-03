FC Bayern: Wie Eberl zwischen die Fronten gerät

Kimmich-Knall, Wirtz-Sehnsucht und Müller-Diskussion: Max Eberl muss als Sportvorstand des FC Bayern an zahlreichen Fronten kämpfen. Für den 51-Jährigen sind es herausfordernde Tage und Wochen.

Kimmich-Knall, Wirtz-Sehnsucht und Müller-Diskussion: Max Eberl muss als Sportvorstand des FC Bayern an zahlreichen Fronten kämpfen. Für den 51-Jährigen sind es herausfordernde Tage und Wochen.

„Welche Note würden sie sich oder diesem Jahr möglicherweise geben?“, fragte ein Reporter den Sportvorstand, der in diesen Tagen seit einem Jahr an der Säbener Straße arbeitet. Eberls Antwort war so klug wie erwartbar. Seine Arbeit sollten andere bewerten, meinte der 51-Jährige.