FC Bayern: Eberl bestätigt Kimmich-Hammer

Das Bayern-Angebot an Joshua Kimmich ist vom Tisch! Das hat Sportdirektor Max Eberl nach dem 3:1 beim VfB Stuttgart auch offiziell bestätigt.

„Es steht in der Öffentlichkeit“, sagte Eberl kurz nach dem Spiel zu SPORT1: „Wenn in der Öffentlichkeit die Wahrheit steht, dann ist das so. Wir verhandeln, wir reden - und wir haben noch nie einen Stand gegeben, wie der Verhandlungsstand ist. Wir reden miteinander und genau das ist das Wichtigste.“