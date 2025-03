Goretzka? "Das sagt viel über seinen Charakter"

Bayerns Sportdirektor schwärmt von Leon Goretzka. An den Plänen des FCB ändert sich jedoch nichts.

Vor dem Spiel gegen den Ex-Klub von Leon Goretzka, den VfL Bochum, hat Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Mittelfeldspieler in den höchsten Tönen gelobt.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er immer richtig gut trainiert hat, immer seine Leistung gebracht hat und jetzt sehr, sehr viel gespielt hat. Hut ab vor seinen Leistungen und wie er mit der Situation umgegangen ist“, erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag ( 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ).

Der Österreicher verwies auf Goretzkas Situation, die bereits in der Vorsaison nicht einfach war. „Wir haben ganz offen im Sommer mit ihm kommuniziert, dass es schwer werden wird. Er hat gesagt, er will diesen Kampf annehmen, er bleibt hier.“

„Das sagt auch viel über seinen Charakter aus“, stellte Freund klar. Es gebe schließlich auch Spieler, die an Goretzkas Stelle resigniert und gesagt hätten: „‚Das ist unfair. Das ist nicht korrekt.‘ Aber er hat weiter trainiert, sich belohnt und richtig gute Spiele gemacht.“

Goretzka „Vorbild für viele Fußballer“

In der laufenden Saison kommt Goretzka auf 29 Pflichtspieleinsätze (fünf Tore, eine Vorlage), auch beim 3:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Bayer Leverkusen stand er in der Startelf. Aleksandar Pavlovic fällt derzeit erkrankt aus, Palhinha steht in der Rangordnung hinter Goretzka, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft.