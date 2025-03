Goretzka dreht auf - doch für seine Bayern-Zukunft ändert sich nichts

In Top-Form trotz Abstellgleis, und andersherum: Leon Goretzka ist Bayerns Stehaufmännchen. Sein Schweigen setzt er weiterhin fort, doch sein Jubel in Stuttgart spricht Bände.

Ein langgezogener Jubelschrei voller Genugtuung hallte am Freitag durch die Stuttgarter MHP-Arena, selbst über weit entfernte Mikros an der Seitenlinie hätte man Leon Goretzkas Brüllen in der 64. Minute noch vernommen. Zuvor hatte der 30-Jährige das Spiel für die Bayern gedreht und nach einer perfekt antizipierten Balleroberung den Treffer zum 2:1 markiert. Fleiß und Video-Studium zahlen sich eben aus!