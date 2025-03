Hat der FC Bayern bei Goretzka keine andere Wahl?

Leon Goretzka ist beim FC Bayern und im DFB-Team wie Phönix aus der Asche emporgestiegen. Gibt es für ihn in München doch eine Zukunft über 2026 hinaus? Noch reagiert die Klubführung reserviert, aber es wirkt, als wäre etwas in Bewegung.

Leon Goretzka ist beim FC Bayern und im DFB-Team wie Phönix aus der Asche emporgestiegen. Gibt es für ihn in München doch eine Zukunft über 2026 hinaus? Noch reagiert die Klubführung reserviert, aber es wirkt, als wäre etwas in Bewegung.

„Wie Phönix aus der Asche!“ So beschrieb Olaf Thon, Weltmeister von 1990, in der SPORT1 -Sendung SPOTLIGHT jüngst die vergangenen Monate von Leon Goretzka.

Goretzkas Vertrag: Karten neu gemischt?

Die langfristigen Planungen der sportlichen Führung liefen eigentlich an Goretzka vorbei: Schon im vergangenen Sommer hatte Sportvorstand Max Eberl ihm offen erklärt, dass es für ihn „schwer“ werden würde im Konkurrenzkampf mit Neuzugang Joao Palhinha und dem aufstrebenden Aleksandar Pavlovic. Im Januar folgte ein weiterer Fingerzeig, als Bayern sich für die kommende Saison auch noch die Dienste von Top-Talent Tom Bischof aus Hoffenheim sicherte - ebenfalls ein direkter Positionskonkurrent.

Goretzka? Effenberg glaubt an Palhinha-Abgang

Ein Verkauf von Palhinha wirkt im Moment um einiges wahrscheinlicher als ein Weggang Goretzkas. „Ich glaube, dass der FC Bayern sehr wohl darüber nachdenkt, Palhinha zu verkaufen“, vermutete Ex-Kapitän Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 : Mit Blick auf das Mittelfeld müsste der FC Bayern eine freie Position schaffen, so Effenberg: „Und da wird nicht Goretzka betroffen sein im Sommer.“

An gleicher Stelle gingen auch die früheren Nationalspieler Roman Weidenfeller und Maurizio Gaudino von einem Verbleib Goretzkas aus. Gaudino ging sogar so weit zu prognostizieren: „Der FC Bayern wird auf ihn zukommen müssen und mit ihm verlängern wollen.“

Ob es tatsächlich so weit kommt, ist noch nicht abzusehen. Klubboss Jan-Christian Dreesen reagierte zuletzt in jedem Fall eher reserviert nach Fragen in diese Richtung.