FC Bayern: Effenberg glaubt an Verkauf eines Goretzka-Rivalen

Leon Goretzka: Gaudino sieht FC Bayern am Zug

Von Goretzkas Seite aus betrachtet, sei der Fall ohnehin klar, glaubt der 58-Jährige, der 1992 Teil von Christoph Daums Meisterteam beim VfB war: „Ich gehe davon aus, dass Goretzka bleiben will. Sonst hätte er sich nicht so verhalten.“

Goretzka wolle offensichtlich „verlängern und alles daran setzen, dazubleiben. Er ist ein cleverer Spieler. Er wusste, seine Zeit wird wieder kommen, gerade nach einem Trainerwechsel”, fuhr der Vater von Gianluca Gaudino fort: „Er wird jetzt weiterhin mit Genugtuung an sich arbeiten. Der FC Bayern wird auf ihn zukommen müssen und mit ihm verlängern wollen.“

Auch Weidenfeller sieht Goretzka am längeren Hebel

Der 44-Jährige formulierte eine klare Botschaft an den FC Bayern: „Es wäre doof, den Spieler nicht zu halten. Jetzt liegt der Ball bei Leon Goretzka. Zuvor wollten die Bayern Leon loswerden.“

Laut Weidenfeller sitzt nun Goretzka am längeren Hebel: „Jetzt ist es so, dass er die Möglichkeit hat zu entscheiden, was mit seinem Vertrag passiert. Dass er einen viel größeren Marktwert hat, als zuvor, steht außer Frage.“