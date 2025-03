Hiroki Ito: Das steckt hinter der auffälligen Augenbraue des FC-Bayern-Stars

Hiroki Ito hat eine optische Auffälligkeit im Gesicht, die für viele Spekulationen sorgt. Was tatsächlich dahintersteckt, hat Ito längst offenbart.

Hiroki Ito, Innenverteidiger des FC Bayern , sorgt mit einem ungewöhnlichen Detail an seiner Augenbraue für Verwirrung. Nicht nur sportliche Aspekte wecken das Interesse , immer wieder wird danach gesucht, was es mit der rechten Augenbraue des japanischen Fußballers auf sich hat.

Was hat Bayern-Neuzugang Hiroki Ito am Auge?

Doch was steckt wirklich dahinter? Überraschenderweise kursieren dabei zwei Theorien.

Die erste besagt, Ito habe eine Pigmentstörung, die dafür sorgt, dass sich das Haar an einzelnen Stellen bereits im jungen Alter weiß verfärbt.

Die andere - weit wildere - These ist auch in diversen Stuttgarter Fanforen zu finden. Demnach habe sich Ito bei einem Küchenunfall mit heißem Öl die Augenbraue verbrüht, weshalb an dieser Stelle nur noch farbloses Haar wachse.