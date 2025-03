Kovac-Zukunft beim BVB? Matthäus bezieht Stellung

SPORT1 17.03.2025 • 11:42 Uhr Niko Kovac steht bei Borussia Dortmund schon nach wenigen Wochen in der Kritik - droht im Sommer gar der nächste Trainerwechsel? Lothar Matthäus warnt vor Übersprungshandlungen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich glaube, Niko Kovac bekommt das hin. Egal, was in dieser Saison passiert. Man kann nicht alle sechs Monate den Trainer wechseln, man sollte Niko die Chance geben - auch wenn es in der Bundesliga nicht so läuft, wie man es sich wünscht -, einfach weiterzumachen mit einer gezielten Vorbereitung“, sagte der Rekordnationalspieler bei Sky90 - der Fußballtalk.

Erst Anfang Februar hatte der Deutsch-Kroate das Traineramt beim BVB von Nuri Sahin übernommen. Doch während er die Mannschaft in der Champions League bis ins Viertelfinale führte, kommt der BVB in der Bundesliga einfach nicht in Schwung.

BVB? „Sie haben Qualität in der Mannschaft“

Vier von sechs Spielen gingen verloren, so zittern die Schwarz-Gelben nicht nur um die erneute Teilnahme an der Königsklasse, sondern um den generellen Einzug ins internationale Geschäft. Mit 35 Punkten belegt Dortmund den elften Tabellenplatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Um den Rückstand aufzuholen, müsse die Borussia die Leistung aus der zweiten Hälfte bei RB Leipzig öfter auf den Platz bringen, stellte der Weltmeister von 1990 klar: „Die können was. Sie haben Qualität in der Mannschaft, sie haben Geschwindigkeit, sie haben einen Torjäger und einen guten Torwart.“