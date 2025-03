"Wahnsinn!": Kehl hadert mit Chancenwucher

Borussia Dortmund trifft in Leipzig trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Halbzeit das Tor nicht.

"Es ist Wahnsinn, was wir in der zweiten Halbzeit haben liegen lassen. Wir hatten unfassbar viele hochkarätige Chancen", sagte Kehl nach dem unnötigen 0:2 (0:1) beim direkten Konkurrenten aus Sachsen. Nach einer schwachen ersten Hälfte hatten die Dortmunder aufgedreht und "Leipzig an die Wand gespielt. Wir müssen irgendwann das erste Tor machen. Mit der Anzahl an Torchancen können wir das Spiel gewinnen", sagte Kehl.