Leverkusen-Star plant Abschied: "Bei Bayer wissen sie das auch"

Bei Barca spielte er in seiner Jugend bis 2016. Er durchlief zunächst die Akademie La Masía, konnte sich danach aber nicht bei den Profis durchsetze. Das will er in Zukunft nachholen: „Barca ist der Klub, bei dem ich mich als Spieler und Mensch entwickelt habe und es ist der Verein, bei dem ich immer spielen wollte. Ich habe es früher immer schon gesagt, dass es mein Traum war, in der ersten Mannschaft bei Barca zu spielen und das ist noch immer so.“

Der spanische Nationalspieler ergänzte, dass im Fußball immer alles möglich sei und man nie wisse, was passiert. Er betonte aber auch, dass er nun mal in Katalonien groß geworden sei und seine Entwicklung bei Barca begonnen habe. „Wenn man sieben oder acht Jahre in La Masía gespielt hat, dann trägt man das immer in sich“, sagte Grimaldo, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2027 läuft.