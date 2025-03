Fällt an diesem Tag die Alonso-Entscheidung?

Der Meldung zufolge könnte eine offizielle Verkündung am 27. März erfolgen, „wenn alle Nationalspieler von ihren Reisen zurückkommen“, schreibt das Blatt. Ähnlich war der 43-Jährige bereits in der vergangenen Saison vorgegangen.

Als damals der FC Bayern und der FC Liverpool um ihn buhlten, bekannte sich Alonso am Ende der Länderspielpause im März zur Werkself. Ein Grund dafür war und ist, dass der Spanier in alle Transferplanungen des Vereins eingebunden ist. Ab April gehen diese in die heiße Phase - und potenzielle Neuzugänge wollen wissen, wer im nächsten Jahr auf der Bank sitzt.