FC Bayern vermeldet Urbig-Verletzung

Wie sein Klub in einem Statement mitteilte, hat sich der Keeper im Training eine nicht näher definierte Verletzung am Fuß zugezogen. Urbig sei bereits zur Behandlung nach München zurückgekehrt. Wie Sky schreibt, handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme - erwartet werde eine Pause von vier bis fünf Tagen.

Erst Patzer, jetzt Ausfall

Nun muss er wohl auf eine Chance, sich erneut auszuzeichnen, warten. Wobei ohnehin fraglich war, ob er bei den Testspielen beim EM-Gastgeber Slowakei am Freitag und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien in der Startelf gestanden hätte.