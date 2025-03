Nagelsmann hat wieder einen Partner in München

Goretzka liefert wieder

„Der ausschlaggebende Punkt – gerade bei den Feldspielern – ist immer die Leistung. Die Leistungsfähigkeit in der Aktualität und eine Passung zu dem, was wir vorhaben“, sagte Nagelsmann am Vorabend des Spiels der DFB-Elf in Mailand gegen Italien (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Und der Bundestrainer lieferte auch gleich eine Hinweis darauf, an wem das liegen könnte: „Ich glaube, seit Vincent Kompany da ist, hat Leon wieder sportlich einen sehr guten Stellenwert bei Bayern und spielt viel auch die Rolle, die er bei uns spielen kann.“