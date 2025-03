FC Bayern: Wie Kompany seine Position stärkt

Als Trainer ist Vincent Kompany auf der großen Bühne noch unerfahren und in so manchem „großen Spiel“ konnte sein Team nicht überzeugen. Am Mittwochabend machte er gegen Leverkusen aber alles richtig.

Bei all dem Theater um das Duell zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz ging im Vorfeld der Partie zwischen Bayern und Bayer ein Zweikampf fast ein wenig unter: der der Trainer. Die Ausgangslage war eigentlich klar. Auf der einen Seite der Double-Coach Xabi Alonso. Jener Mann, der die Leverkusener in fast beispielloser Manier wachgeküsst hat.

Und auf der anderen Seite Vincent Kompany, der Trainer der Bayern, der zwar neuen Schwung an die Säbener Straße gebracht hat, aber mit dem Makel leben musste, dass seine Mannschaft in den sogenannten „großen Spielen“ nicht verlässlich lieferte. Man denke nur an das 1:4 in Barcelona, das 0:1 bei Aston Villa, das 0:3 in Rotterdam oder auch das schmeichelhafte torlose Remis im Bundesligaspiel bei Bayer 04.