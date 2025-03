Neue Details! Kreuzband-Wirbel um Davies immer größer

Die Reaktionen ließ nicht lange auf sich warten, das kanadische Team veröffentlichte ein Statement, aus dem The Athletic zitiert. In diesem wird Huoeseh praktisch der Lüge bezichtigt, auch wenn er nicht namentlich genannt wird.

Hat sich Davies selbst angeboten?

Konkret hießt es in der Mitteilung, dass sowohl das Trainerteam als auch die medizinische Abteilung Kanadas aus „absoluten Profis“ bestehe, die „immer die Sicherheit und Gesundheit der Spieler“ priorisiert hätten: „Alles, das etwas anderes suggeriert, ist unwahr.“

Der Athletic geht in seinem Bericht sogar noch weiter und behauptet unter Bezug auf mehrere Quellen aus dem kanadischen Team, dass sich Davies in Eigenregie für die Partie fit gemeldet habe.

“Ich war überrascht, dass er in der Startelf stand, denn er hatte mitgeteilt, dass er nicht in der Lage sei, zu beginnen", hatte Huoeseh behauptet.

Schwere Verletzung? Erstaunliche Davies-Szenen

Weiter sagte der Spieleragent: „Ich habe das Gefühl, er wurde als Kapitän vom Trainer unter Druck gesetzt. Alphonso ist nicht der Typ, der in solchen Momenten Nein sagt. Am Ende hat er gespielt und sie sehen, was passiert ist.“