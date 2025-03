Eis auf dem Knie! Bayern-Star Davies verletzt

Wie schlimm hat es Bayern-Star Davies erwischt?

Der 24-Jährige wälzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Nach einer kurzen Behandlung stand Davies dann wieder auf und schien zunächst weiterspielen zu können. Doch bei einer weiteren Spielunterbrechung ein paar Minuten später setzte er sich erneut auf den Boden und musste schließlich in der 12. Minute ausgewechselt werden.

Später kehrte er an den Spielfeldrand zurück, allerdings mit einer Eispackung auf dem Knie. Wie Reporter Matthew Scianitti vom kanadischen TV-Sender The Sports Network berichtet, habe Davies erklärt, es gehe ihm „gut“. Als er in der Halbzeit mit den Kollegen in die Kabine ging, sei auch kein Humpeln zu erkennen gewesen. Eine Diagnose steht allerdings noch aus.