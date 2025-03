"Psychologisch spannend": Kaenzig sieht Hängepartie als Vorteil

Der VfL Bochum blickt gelassen auf die weitere juristische Aufarbeitung des „Skandalspiels von Köpenick“ . Dass Union Berlin die 2:0-Wertung des Duells vom 14. Dezember zugunsten des VfL auch nach der abgewiesenen Berufung vor dem DFB-Bundesgericht nicht akzeptieren will, lässt Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig kalt. „Die Punkte in der Hinterhand zu haben, finde ich psychologisch spannender, als wenn sie jetzt schon gutgeschrieben worden wären“, sagte Kaenzig am Samstag bei Sky .

Die Bochumer hatten am Freitag einen erneuten Sieg am Grünen Tisch errungen. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte nach der mündlichen Verhandlung am Freitag in Frankfurt/Main das ursprüngliche Urteil des Sportgerichts vom 9. Januar, Union will nun vor das Ständige Schiedsgericht ziehen.