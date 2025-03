Rose-Knall bei RB Leipzig! Trainerteam entlassen

Paukenschlag bei RB Leipzig ! Der Bundesligist hat Marco Rose sowie dessen Trainer-Kollegen Alexander Zickler, Marco Kurth, Frank Geideck sowie Frank Aehlig mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das verkündeten die Leipziger am Sonntagmorgen.

„Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen“, wird Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

Die Leipziger hatten am Samstag 0:1 bei Borussia Mönchengladbach verloren und stehen derzeit nur auf dem sechsten Platz in der Bundesliga. Schon länger stand Rose unter Druck, zumal die Roten Bullen auch in der Champions League krachend scheiterten.