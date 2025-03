Sabitzer fehlt BVB für längere Zeit

BVB: Sabitzer für vier Wochen im Rehatraining

Am Sonntagabend offenbarte der BVB, dass der 30-Jährige vor einer längeren Pause steht: „Marcel Sabitzer hat sich am Samstag in Leipzig eine Knieverletzung zugezogen und wird in den kommenden vier Wochen Rehatraining absolvieren“, schrieb der Klub in einer Social-Media-Mitteilung.