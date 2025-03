Schlotterbeck-Zukunft beim BVB auf der Kippe?

Doch auch die Reaktionen im Team waren deutlich wie nie in dieser Spielzeit. Emre Can erkannte an, dass die Dortmunder „kein Top-Team mehr“ sind. Sportdirektor Sebastian Kehl deutete einen radikalen Umbruch an. Genau dieser scheint alternativlos zu sein. Eine wichtige Säule soll weiterhin Nico Schlotterbeck sein. Doch will er das überhaupt noch sein? Seine Worte sind besorgniserregend.