Spannende Bayern-Ansagen von Philipp Lahm

Als Elfjähriger wechselte Philipp Lahm einst zum FC Bayern , mit dem er 2013 das Triple sowie zahlreiche weitere Erfolge feierte. Kein Wunder also, dass der Weltmeister von 2014 auch heute noch den deutschen Rekordmeister intensiv verfolgt. Nach seinem Karriereende wurde Lahm auch mehrfach mit einem Posten beim FC Bayern in Verbindung gebracht.

Posten beim FC Bayern? Muss „alles passen“

Ob so etwas in einer Führungs-Konstellation in einem Fußball-Klub ebenfalls funktionieren würde, müssten wir erst einmal beweisen, ausschließen will ich das nicht für die Zukunft.“ Ein solches Szenario sei „heute noch nicht nah“, stellte Lahm klar und betonte zudem, dass für eine Funktion beim FC Bayern „alles passen“ müsse.