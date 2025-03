Spannende These: Er könnte Kane-Backup werden

Der kurzzeitige Ausfall von Harry Kane im Dezember entfachte eine Debatte über einen fehlenden Backup-Stürmer im Kader des FC Bayern . SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger stellte in der neuen Ausgabe des Podcasts „ Die Bayern-Woche “ eine interessante These auf und brachte den Namen Marko Arnautovic ins Spiel.

Die Jokerrolle hat Arnautovic bereits bei den Nerazzurri inne. In der Serie A stand er in dieser Spielzeit erst ein Mal in der Startelf. Ansonsten wurde er neun Mal eingewechselt. Insgesamt kommt er in 19 Einsätzen auf fünf Tore und einen Assist.