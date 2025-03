Bayer-Schock! Wirtz auf Krücken nach üblem Tritt

Nach SPORT1 -Informationen verließ der 21-Jährige die BayArena schon vor Spielende mit Gehhilfen und einer Bandage am Knöchel.

Weiser tritt Wirtz um - und leidet mit

Ex-Bayern-Profi Mitchell Weiser hatte Wirtz nach 52 Minuten mit offener Sohle voll am rechten Fuß erwischt. Nachdem er dem Leverkusener den Ball weggespitzelt hatte, stand Weiser kurzzeitig auf dem Knöchel von Wirtz.

„Es tut mir leid, er ist ja auch ein Kollege von mir“, sagte Weiser selbst bei SPORT1: „Wir kennen uns aus meiner Zeit in Leverkusen und ich schätze ihn sehr. Es tut mir leid, dass es so unglücklich gelaufen ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist und er bald wieder spielen kann.“