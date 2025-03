Feuerzeug-Skandal: DFB prangert DFB-Urteil an - und nennt nächste Schritte

In einer Stellungnahme warf das Gremium den Rechtsorganen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag vor, die Integrität des sportlichen Wettbewerbs zu gefährden. Union schrieb von einer „fatalen“ Entscheidung, nachdem das DFB-Bundesgericht die Partie erneut mit 2:0 für den VfL Bochum gewertet hatte.

„Gefährdung der Integrität des sportlichen Wettbewerbs“

Die Berliner Seite kündigte bereits an, vor das Ständige Schiedsgericht zu ziehen. Zudem prüfe der Klub „zivilrechtliche Schritte“, schrieb Union am Samstag: „Die Umwertung sportlicher Ergebnisse zur Bestrafung des Fehlverhaltens von Zuschauern oder aus generalpräventiver Motivation ist ein falscher und gefährlicher Ansatz. Er kann dem Fußball größeren Schaden zuzufügen, als es ein Fehlverhalten einzelner Zuschauer jemals könnte.“

Die Bochumer hatten am Freitag einen erneuten Sieg am Grünen Tisch errungen. Das DFB-Bundesgericht bestätigte nach der mündlichen Verhandlung am Freitag in Frankfurt/Main das ursprüngliche Urteil des Sportgerichts vom 9. Januar. Bochums Torhüter Patrick Drewes war in der Schlussphase des Ligaspiels von einem Feuerzeug getroffen worden, welches von einem Union-Mitglied aus der Berliner Fankurve geworfen wurde.