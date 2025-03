Vorteil durch Bayer-Dämpfer? Werder-Coach winkt ab

Werder Bremens Trainer Ole Werner erkennt für sein Team in Bayer Leverkusens Champions-League-Dämpfer keinen nennenswerten Vorteil. „Wir versuchen eher aus dem Hinspiel Mut zu schöpfen, wo wir eine gute Leistung gezeigt haben“, sagte Werner vor dem schweren Auswärtsspiel im Rheinland am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Der Ansatz, den sie gestern gewählt haben, wird uns wahrscheinlich nicht am Samstag erwarten.“