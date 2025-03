Wegen Davies! Bayern-Boss wütet gegen Kanada

Bayerns Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen sagte in der Bild -Zeitung: „Wir fordern von Canada Soccer eine lückenlose Aufklärung der Abläufe und behalten uns juristische Schritte ausdrücklich vor.“

Nach der Davies-Verletzung im unbedeutenden Spiel um Platz 3 der Concacaf-Nations-League gegen die USA (2:1) hatte der kanadische Verband eigentlich Entwarnung gegeben. Die Folge: Davies flog ohne größere Untersuchungen am Montag per Flugzeug zurück nach München.

Verklagt der FC Bayern den kanadischen Verband?

Nach weiteren Beobachtungen in München war festgestellt worden, dass sich Davies schwer am Knie verletzt hatte. Hat der kanadische Verband also tatsächlich fahrlässig gehandelt? Ohnehin gab es schon wegen des Einsatzes von Davies eine hitzige Debatte.