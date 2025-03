"Wie es mit den alten Hasen läuft": VfB-Star plaudert Alkohol-Anekdote aus

Nick Woltemade blickt auf sein erstes Trainingslager bei den Profis zurück und erzählt eine kuriose Alkohol-Anekdote. Claudio Pizarro und Co. hätten ihm damals sogar Geld geboten.

Beim VfB Stuttgart ist Nick Woltemade in dieser Saison der große Durchbruch gelungen, elf Treffer hat der 23-Jährige wettbewerbsübergreifend inzwischen auf seinem Konto angesammelt. Sogar die Nationalmannschaft ist plötzlich ein Thema. Seine ersten Schritte im Profi-Bereich ging der 1,98 Meter große Stürmer-Hüne allerdings in Bremen an der Weser.