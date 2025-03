Wirtz: Völler und Löw raten zu Verbleib in Leverkusen

"Dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo er Bayer Leverkusen verlässt, wissen die Verantwortlichen dort auch", sagte Völler - und ergänzte mit Blick auf das öffentliche Werben des FC Bayern, er könne den ehemaligen Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wie die anderen Verantwortlichen verstehen, "dass sie so einen Spieler haben wollen".

Ähnlich sieht es der frühere Bundestrainer Joachim Löw. Es sei der Wunsch der Bayern, "weil Florian Wirtz ein völliger Ausnahmespieler ist, der hat nach oben hin überhaupt kein Limit", sagte der Weltmeistercoach von 2014: "Ich hatte schon viele Spieler bei mir in der Nationalmannschaft, aber selten war jemand in dem Alter so gut wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala."