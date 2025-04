Ein skurriler Tag, der Uli Hoeneß verstört zurückließ

Als die Bayern am 32. Spieltag der Saison 1989/90 ihren 12. Titel mit einem kargen 1:0 gegen den FC St. Pauli einfuhren, wollten das an einem Mittwochabend nur 18.000 Menschen im Olympiastadion sehen. So aber sollte die Saison nicht enden, dachte sich Manager Uli Hoeneß und organsierte für umgerechnet 150.000 Euro eine ganz große Sause - die im ganz großen Chaos enden sollte.

Bayern bekam für Meisterfeier Sondergenehmigung

Bayern vs. BVB war nie nebensächlicher

Radmilo Mihajlovic, der Millionenflop aus Jugoslawien, krönte seine beste Saisonleistung mit dem 1:0 (6.). Der junge Thomas Strunz (55.) in seiner ersten Bayern-Saison und Roland Grahammer (68.) verscheuchten jegliche Zweifel am Spielausgang. Nach Chancen endete diese Partie 10:0, doch hinterher waren alle froh, dass sie überhaupt endete.

Chaos nach vermeintlichem Abpfiff

Es mangelte nicht an Kuriositäten und skurrilen Szenen. Nach sechs Minuten traf der Ende 2024 verstorbene BVB-Keeper Teddy de Beer mit seinem Abschlag Schiedsrichter Wolf-Rüdiger Umbach am Kopf, der ließ sich zur Pause mit Brummschädel auswechseln.

Assistent Joachim Ren, ein Schweizer Austausch-Schiri, sollte die Fußballparty über die Bühne bringen. Leichter gesagt als getan. Das Chaos setzte in Minute 84 ein, als sich bereits Hunderte Bayern-Fans, die den Sicherheitsgraben überwunden hatten, am Spielfeldrand aufreihten.

Nach einem Abseitspfiff von Ren glaubten einige an den Schlusspfiff und der Platzsturm brach los. Das Motto der Spieler: Rette sich, wer kann. Nicht jedem gelang es. Mihajlovic wurden Trikot, Socken und Schuhe vom Leib gerissen, Olaf Thon der Rücken zerkratzt („Ich musste einen Ringkampf gegen 35 bestehen“), Torwart Raimond Aumann beklagte „Würgemale am Hals“ und versicherte: „Ich hatte Angst um mein Leben!“ Dortmunds Stürmer Frank Mill erzählte, auf ihn sei „einer zugekommen, der hatte mindestens drei Promille“.

DFB erzwingt Fortsetzung

Die Spieler hatten keine Lust mehr auf eine Fortsetzung, gaben erste Interviews und zogen die Trikots aus. In der Bayern-Kabine kreiste der Champagner, während bereits das Reinigungspersonal anrückte. Doch DFB-Ligasekretär Winfried Straub bestand auf Wiederanpfiff, ansonsten würden die Punkte an den BVB gehen.

Hoeneß: „Ich war zum ersten Mal konsterniert“

Doch sein Präsident wollte so nicht gewinnen, Gerd Niebaum sagte: „Wir wollten jetzt kein Wasser in den Wein schenken!“ So wurde ein Bundesligaspiel, das nur 87 Minuten dauerte und trotzdem alles in allem viel zu lang war, offiziell gewertet. Wo kein Kläger, da kein Richter.