Der größte Absturz des FC Bayern - und Uli Hoeneß' größter Fehler

Was ist nur los mit dem großen FC Bayern, dem Team, das die Bundesliga über Jahre hinweg so beherrscht hatte wie nie eine Mannschaft vor ihm?

Unglaubliche fünf Meistertitel hatte der Rekordmeister seinerzeit in sechs Jahren geholt. Es war die bis dahin längste Dominanzphase eines Teams in der Liga-Geschichte - ehe die Bayern ab 2012/13 in die nächste Dimension vorstießen mit ihrer 11er-Titelserie, die Xabi Alonsos Bayer Leverkusen am Wochenende beendet hat.