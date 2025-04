An diese Aussagen wird Max Eberl nun nicht mehr gern erinnert

Es ist ein Thema, das am Donnerstag für angespannte Stimmung bei der Bayern-PK sorgte.

Noch Anfang Januar betonte Bayerns Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz, dass Klubidol Thomas Müller nach seinem Vertragsende im Sommer im Grunde selbst entscheiden könne, ob er weitermache. Nun ist davon keine Rede mehr: Nachdem Klubpatron Uli Hoeneß Ende Februar auf SPORT1 -Nachfrage Eberls Worte einkassierte („Wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will“), zeichnet sich nun ab, dass der 35 Jahre alte Müller keinen neuen Vertrag mehr bekommt.

Am Donnerstagmorgen wurde Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg mehrfach auf seine alten Aussagen angesprochen - und reagierte abwehrend.

Wie genau aber lauteten Eberls Worte, die ihn nun einholen und in welchem Kontext fielen sie? SPORT1 zeichnet die Situation nach.

Am 10. Januar klang alles noch anders

Am 10. Januar wurde Eberl auf der PK vor dem Spiel gegen Gladbach gemeinsam mit Trainer Vincent Kompany auf die Personalie Müller angesprochen: Weil Jamal Musiala ausfiel, wurde gefragt, ob Müller ein möglicher Ersatz für Musiala sein könnte und wie wichtig seine Rolle als Backup von Musiala in der nächsten Saison sein könnte.

„Über Thomas verbietet es sich zu sprechen, weil er einfach so eine Identifikationsfigur für Bayern war und ist, und auch in Zukunft bleiben wird, egal in welcher Rolle“, legte Eberl los.