FC Bayern: Freifahrtschein für Thomas Müller!

Bayerns Sportvorstand Max Eberl gibt einen Einblick in den Stand der Verhandlungen mit Thomas Müller und äußert sich sehr entspannt.

Der FC Bayern steckt mittendrin in wichtigen Vertragsgesprächen. Bei Thomas Müller werden diese allerdings weit weniger kompliziert als bei Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co..

Das kündigte Sportvorstand Max Eberl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Sa., ab 18.30 im LIVETICKER) an.

„Die Gespräche mit Thomas werden sicher sehr kurz sein. Wir haben mit ihm schon gesprochen und uns auf die Zukunft vertagt. Thomas braucht nicht großartig zu verhandeln. Wenn er Lust hat weiterzumachen, werden wir uns tief in die Augen schauen und dann wird es weitergehen“, sagte Eberl und deutete damit an, dass sich der Verein nach den Vorstellungen des bayerischen Urgesteins richten werde.

Selbst wenn Müller seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle, „wird es für uns weitergehen“, so Eberl. Auch in dem Fall werde man versuchen, Müller anderweitig weiter an den Verein zu binden, erklärte Eberl.