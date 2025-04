Ansage an Bayer: "Stachel drinlassen"

Mit den Siegen gegen Kiel und Wolfsburg hat sich der 1. FC Heidenheim im Abstiegskampf der Bundesliga zurückgemeldet. In den kommenden Wochen warten auf den Tabellen-Sechzehnten jedoch ausschließlich harte Brocken. Zunächst steht heute das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an - die Werkself dürfte nach dem bitteren Pokal-Aus in Bielefeld mit Wut im Bauch anreisen.