Bayer will "Klarheit": Carro fordert Entscheidung von Alonso

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro fordert von Trainer Xabi Alonso eine zügige Zukunftsentscheidung. „Die Trainerposition ist für einen Verein sehr wichtig. Wir planen mit Xabi Alonso die Vorbereitung der nächsten Saison, wir planen auch den Kader und die Transfers. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir in den nächsten Wochen relativ schnell Klarheit haben“, sagte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Das weiß Xabi.“