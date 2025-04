Bayern-Coach Kompany mit Drohung an den BVB

SPORT1 11.04.2025 • 10:47 Uhr Der FC Bayern empfängt am Samstag Borussia Dortmund zum „Klassiker“ in der Bundesliga. FCB-Cheftrainer Vincent Kompany spricht über das besondere Duell mit dem BVB und erklärt, was Bayern besonders motiviert.

Am Samstag ist es wieder soweit: Der FC Bayern empfängt im Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im Ticker) in der heimischen Allianz Arena. Auch wenn die Gäste aus Westfalen weit hinter ihren Erwartungen hinterherlaufen und auf Platz acht der Tabelle stehen, ist das Duell der beiden größten deutschen Klubs ein Besonderes für Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany.

„Diese Spiele behalten immer die Wichtigkeit. Ich bin irgendwie aufgewachsen mit diesen großen Spielen zwischen Bayern und Dortmund“, verriet der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

„Dieses Spiel ist eine Extramotivation für uns“

Trotz der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand will sich Kompany einen Vorteil aus der Pleite für das BVB-Spiel herausziehen.

„Natürlich wollen wir eine Reaktion zeigen. Das haben wir auch in dieser Saison schon oft gemacht, in diesen Momenten sind wir am gefährlichsten. Im ‚Klassiker‘ gibt es eine Geschichte zwischen beiden Vereinen, dieses Spiel ist eine Extramotivation für uns. Es wird nicht an Motivation und Energie fehlen. Die Fans sind heiß auch das Spiel, wir werden sie brauchen.“

DFL rührt in der Werbetrommel

Die DFL wird das Spiel in über 200 FIFA-Mitgliedsländern übertragen. Neben den nationalen Medien werden zwölf internationale TV-Sender mit eigenen Teams live aus dem Stadion berichten, darunter ESPN und beIn Sports. Insgesamt kommen mehr als 30 Kameras zum Einsatz. Direkt nach dem Abpfiff ist ein Spieler-Interview auf dem Platz vorgesehen. „Ich habe kein Problem damit, dass man diese Spiele extra besonders, extra scharf macht. Das gehört dazu“, erklärte Kompany.

Auch FCB-Sportdirektor Christoph Freund wisse um die Bedeutung des Spiels in Deutschland. „Das Spiel hat seine Besonderheit, seine Schärfe. Das ist etwas ganz Besonderes in Deutschland. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel. Beide gehen nicht mit dem absoluten Erfolgserlebnis in das Spiel rein.“

Auch Borussia Dortmund kassierte unter der Woche eine schmerzhafte Niederlage. Die Schwarz-Gelben unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim FC Barcelona mit 0:4.

