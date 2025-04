Bayern ringt Augsburg nieder und bangt um Musiala

SPORT1 04.04.2025 • 22:24 Uhr Bayern München legt im Kampf um die Meisterschaft vor. Der Tabellenführer siegt beim FC Augsburg, muss aber um Jamal Musiala bangen.

Wichtige Punkte für den FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft! Die Münchener rangen in einem sehr umkämpften Spiel den FC Augsburg mit 3:1 (1:1) nieder.

Bayern drehte in Augsburg einen 0:1-Rückstand. Dimitrios Giannoulis hatten den FCA in der 30. Minute in Führung gebracht. Jamal Musiala glich noch vor der Pause aus (42.). Harry Kane köpfte den FCB mit seinem 23. Saisontor in Führung (60.). In der Nachspielzeit machte Leroy Sané den Sack zu (90.+3).

Augsburg agierte über 30 Minuten in Unterzahl. Wenige Minuten vor dem Treffer zum 2:1 hatte Augsburg eine bittere Gelb-Rote-Karte kassiert. Cedric Zesiger flog nach einem Foul an Kane nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz (58.). In Unterzahl war der FCA in der Folge chancenlos.

Musiala humpelt verletzt vom Platz

Durch den Erfolg baute Bayern den Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger Bayer Leverkusen vorläufig auf neun Punkte aus. Die Werkself muss am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) in Heidenheim ran und kann wieder auf sechs Punkte verkürzen.

Überschatte wurde der Erfolg des Tabellenführers von einem erneuten Verletzungs-Schock. Jamal Musiala musste in der 53. Minute mit einer Verletzung im linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler humpelte direkt in die Kabine.

Bundesliga: Augsburg-Serie reißt

Für die Augsburger endete vor 30.660 Zuschauern nach elf Ligaspielen ohne Niederlage eine imposante Serie. Die Europacupplätze sind aber weiterhin in Reichweite.

Im Vorfeld des Derbys hatten in München die Debatten um einen Abschied von Vereinsikone Thomas Müller und um Sportvorstand Max Eberl die Schlagzeilen bestimmt. Zudem musste Vincent Kompany eine Lösung für die von der Verletzungsmisere besonders betroffene Linksverteidigerposition finden: „Wenn man kreativ ist, kann man vielleicht einen der anderen Spieler da einsetzen“, hatte der Trainer gesagt - und stellte mit Josip Stanisic dann doch einen klassischen Außenverteidiger auf.

FCA-Coach Jess Thorup wollte sein Team „höher anlaufen“ lassen, wie er am DAZN-Mikrofon ankündigte. Dies setzte sein Team um - und erhöhte situationsbedingt den Druck. Doch der FC Bayern überspielte das Pressing meist souverän und übernahm die Spielkontrolle.

Musiala trifft erst und muss dann raus

Dennoch dauerte es bis zur 19. Minute, ehe es erstmals richtig gefährlich wurde: Musiala setzte Sané in Szene, der aus spitzem Winkel das Außennetz traf. Die bayerischen Offensivbemühungen blieben zaghaft, der FCA hingegen zeigte sich effizient beim ersten hochkarätigen Abschluss: Giannoulis nutzte einen Stellungsfehler von Konrad Laimer nach einem langen Ball und erzielte wuchtig sein erstes Saisontor.

Kompanys Aussage, dass dies „traditionell kein einfaches Spiel für den FC Bayern“ sei, bewahrheitete sich. Doch die Reaktion der Gäste gab es noch vor der Pause: Sané brach links durch und fand im Zentrum Musiala. Dieser behielt umgeben von fünf Augsburgern die Übersicht und bezwang Keeper Finn Dahmen, der in sechs der letzten sieben Partien ohne Gegentor geblieben war.

Musiala stellte mit seinem zwölften Ligatreffer der Saison seinen persönlichen Rekord ein, verletzte sich aber nach dem Seitenwechsel ohne Einwirkung des Gegners. Zwei Betreuer stützten den Nationalspieler bei seiner Auswechslung, mehrere Kollegen tätschelten tröstend seinen hängenden Kopf.

Für ihn kam Thomas Müller, der unbeeindruckt von den Diskussionen um seine Person unentwegt Kommandos auf dem Feld gab. Michael Olise traf nur das Aluminium (52.). Dann nutzte Harry Kane, dem im Hinspiel ein Dreierpack gelungen war, die Überzahl nach dem Platzverweis prompt per Kopf. Sané machte dann alles klar.

